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24 марта 2021, 16:19

Строительство жилья, перепланировка, подтопление участков - Турчин провел прием граждан в Борисове

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива
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24 марта, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Личный прием граждан провел сегодня в Борисове председатель Миноблисполкома Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

На приеме ответы на вопросы граждан помимо главы области также давали руководители отраслевых организаций и предприятий. Чаще всего на встрече люди затрагивали жилищные вопросы.

Жительница Борисова Татьяна Ханкевич рассказала о проблеме, возникшей во время строительства квартиры в составе ЖСПК "Ватутина-2018". Несколько лет она стояла в очереди на улучшение жилищных условий, после чего получила долгожданную субсидию, начала строить дом и добросовестно выплачивала кредит. Однако недавно женщина узнала, что на нее подали в суд, чтобы исключить из кооператива. "Живем с мужем и детьми в общежитии, поэтому о собственном жилье давно мечтали. Когда начали строить дом, очень радовались. Много работали, чтобы все это реализовать. В этом году надеялись заселиться, а потом нам сообщили такую новость. Конечно же, расстроены и не понимаем, что делать", - рассказала Татьяна Ханкевич.

Как выяснилось, причина исключения из кооператива заключается в том, что человек системно нарушал законодательство при выдаче людям направлений на получение жилья, поэтому некоторые получили квартиры раньше, чем имели на это право. Начаты судебные процессы по исключению их из кооператива. "Простые люди не виноваты в том, что человек недобросовестно выполнял свою работу. Если квартира не передана во владение другим людям, надо сделать так, чтобы те, кто их изначально получил, вложил силы и средства в строительство, в итоге в них и заселился", - сказал Александр Турчин.

Житель Борисова Владимир Тихонов рассказал о проведении собственником соседней квартиры несогласованной перепланировки. Во время работы сосед порвал провода в доме, поэтому в квартире обратившегося пропало напряжение. Устранять проблемы тот отказался. "Начал обращаться в различные инстанции. К счастью, недавно службы решили проблему - сделали работу, которую должен был выполнить виновный в ней человек. Он понесет наказание?" - спросил мужчина. Ему разъяснили, что за проведение несогласованной перепланировки сосед выплатил штраф, а за выполнение службами работ по возвращению напряжения ему выставят счет.

Проблемы с соседями волновали также Светлану Шорап. Женщина рассказала, что спокойно жила в доме несколько десятков лет, пока в помещение сверху не заселились люди и не оборудовали в квартире парикмахерскую. "Постоянно много прохожих, вечный шум. По правилам они обязаны были сделать звукоизоляцию, но в ответ на все просьбы - хамство. Пытаюсь решить проблему давно, но никто ее не устраняет", - сказала Светлана Шорап.

Председатель Миноблисполкома поручил направить на место специалистов областной санслужбы, которым поручат измерить в квартире уровень шума и выяснить, есть ли нарушения. По результатам проверки решат, как действовать.

На приеме к главе области также обратилась сирота Юлия Жукова с опекуном Вероникой Никиенко. Девушка рассказала, что имеет право претендовать на жилье по особой очередности. "В частности, интересует квартира в составе ЖСПК "Вереск-2", но передо мной числится более 200 человек. Есть вероятность, что я ее получу?" - спросила Юлия Жукова.

Как ответил губернатор, жилье в этом доме девушка сможет получить только при условии, если сироты и многодетные, стоящие перед ней в очереди, откажутся от квартир.

Проблема подтопления земельных участков и подвальных помещений в жилых домах в микрорайоне Дымки волновала Виктора Акулича и Инессу Аляшкевич. По их словам, нерабочие канавы и заросшие трубы беспокоят жителей местности давно, но проблема не решается. "Несколько лет назад пытались устранить подтопление, но работы выполнены не в полном объеме. Часто говорю: если начали, надо завершать. В ближайшее время поручу службам выяснить, в какие суммы обходится ремонт. Рассчитаем и посмотрим, позволит ли финансирование решить вопрос в этом году. Если не сейчас, то в следующем с проблемой обязательно разберемся", - подчеркнул Александр Турчин.

В настоящее время в Борисове ремонтируют ул.Гагарина. По словам губернатора, для завершения работ необходимо изыскать Br12 млн, потому что в бюджете не предусмотрено выделение средств для реконструкции этого участка. "Договорились с подрядчиком, что в первом полугодии часть улицы завершим, чтобы открыть временно закрытый проезд и создать людям нормальные условия для передвижения", - сказал председатель Миноблисполкома.-0-

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