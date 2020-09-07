Строительство, ЖКХ, инвестиции: Кухарев наметил первоочередные задачи для городских служб

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обозначил ряд ключевых задач, требующих первоочередного внимания городских служб, пишет пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Во главе угла строительной отрасли должны стоять вопросы освоения перспективных территорий, развитие городов-спутников, возведение жилья для многодетных и сокращение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, сказал Владимир Кухарев.

Принципиально иного подхода требует глава города в работе с инвесторами. Соответствующим службам дано поручение внести предложения по упрощению порядка и созданию благоприятных условий для реализации инвестпроектов на территории города. Касаясь сферы жилищно-коммунального хозяйства, Владимир Кухарев поручил разработать четкий регламент работы по выполнению заявок горожан, поступающих в контакт-центр 115. Документ должен содержать конкретные сроки исполнения по каждой категории обращений. "Коммунальные службы должны оперативно реагировать на жалобы граждан и выполнять каждую заявку своевременно, а не с переносом сроков. Волокиты в решении проблем людей быть не должно", - заметил он.

Одновременно председатель Мингорисполкома потребовал ускорить работы по благоустройству Минской кольцевой дороги, приступить к началу озеленения прилегающих к ней территорий в предстоящий благоприятный период.

Профилактические мероприятия должны соблюдаться всеми субъектами хозяйствования, расположенными на территории столицы, считает мэр. Ситуацию с обеспечением средствами индивидуальной защиты работников организаций и предприятий, включая медицинские учреждения, школы и детские сады, возьмут под постоянный контроль. Вместе с тем осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске состоится. Их работу организуют в каждом районе города. Соответствующие поручения даны.

Особое внимание Владимир Кухарев обратил на проблему трудоустройства молодежи и возможность найти хорошую работу. О том, что такая проблема существует, свидетельствуют и поступающие в Минский горисполком обращения от студенчества с просьбой предоставить им работу. "Нам необходимо отрегулировать все вопросы в этом направлении и оказать максимальное содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодых граждан в свободное от учебы время", - сказал председатель Мингорисполкома.-0-