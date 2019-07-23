Структуру посевных площадей в Гомельской области скорректируют

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Структура посевных площадей в Гомельской области будет пересмотрена, на этом сделал акцент по итогам республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Руслан Глушко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руслан Глушко отметил, что корректировка структуры - процесс постоянный, такая работа ведется ежегодно. Например, в этом году с учетом погодных изменений кукурузы посеяли на зерно практически на 50 тыс. га больше прошлогоднего - всего порядка 110 тыс. га. "Пока про увеличение посевов кукурузы на зерно не говорим. Основной упор на качество посева, соблюдение технологических регламентов на всех этапах, в том числе защиты, внесения минеральных удобрений, подкормок, чтобы получить с 1 га максимальный выход по зерну", - пояснил председатель комитета.

Что касается озимого рапса, то в этом году в Гомельской области данная культура не дала планируемого урожая. Причина тому - погодные условия, считает Руслан Глушко. "Если сравнить урожайность по районам области, то в полесском регионе она составила от 14 до 19,5 ц/га. В пострадавших от погодных условий районах собрали до 10 ц на круг. В итоге по области - 10,7 ц/га", - уточнил он.

По словам председателя комитета, в регионе для рапса необходимо подобрать около 60 тыс. га. В каждой сельскохозяйственной организации важно определить почвы, на которых данная культура способна дать максимальный урожай. "Этой работой мы занимались, занимаемся и будем корректировать структуру посевных площадей для того, чтобы получить максимальную урожайность. Отказываться от возделывания рапса полностью мы не можем. Это высокобелковая культура, которая способствует и увеличению продуктивности животноводства", - пояснил руководитель. На тех же территориях, где не смогут подобрать площади для посева рапса в полной мере, его намерены заменить другой белковой культурой - озимой сурепицей. Как отметил Руслан Глушко, она менее прихотлива к погодным условиям, к почве. Чуть меньше дает урожайность, однако и затрат требует меньше.

В целом акцент в регионе делается на посев озимых зерновых культур. "Они больше получают влаги из почвы в ранний весенний период, когда в поле еще нельзя войти, а культура уже растет, следовательно, лучше развивается и дает больший урожай", - сказал председатель комитета.

Также Руслан Глушко пояснил, что в этом году из-за погоды в регионе погибли около 25 тыс. га посевов, включая рапс. Пересеяно уже 8,5 тыс. га этих площадей. В основном для пересева применяется просо, сорго, сорго-суданковый гибрид, сурепица, пайза, редька масличная - те культуры, которые помогут в закладке сенажа, кормовых единиц для общественного животноводства.-0-