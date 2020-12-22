Сцена с 6-этажный дом и бальные традиции - Шестаков рассказал о новогодней афише Минска

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сценический комплекс с шестиэтажный дом для новогодних концертов и белорусские традиции на молодежном балу - об основных праздничных мероприятиях в Минске журналистам рассказал сегодня заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице восстанавливается традиция гуляний на территории Верхнего города. "Подготовлено представление "Новогодняя карусель, или Тайна афишной тумбы" - многообразие картин и художественных образов. Выступят профессиональные артисты балета, циркового и театрального искусства. Представления будут проходить с 26 декабря по 2 января - в 17.00 и 20.00", - рассказал Александр Шестаков.

В новогоднюю ночь с 0.00 до 3.00 на Октябрьской площади состоится эстрадное музыкально-театрализованное шоу "Зимний концерт". Его повторят 1 и 2 января - с 18.00 до 21.00.

"Уже сейчас видно, что сценический комплекс почти с шестиэтажный дом. Это будет масштабное техническое представление с видеоконтентом и пневмо-пиротехническими эффектами", - разрекламировал шоу представитель городской администрации.

Фейерверк запланирован на 1.30 1 января. Огневая точка расположена в Александровском сквере, поэтому наблюдать шоу лучше всего с Октябрьской площади и проспекта Независимости.

С 18 декабря в столице уже стартовала ярмарка "Калядны кірмаш". Основные локации - возле главной елки страны на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Возле главной елки ярмарка будет работать 18-23 декабря - с 12.00 до 20.00, 24-30 декабря - с 12.00 до 23.00, а также с 12.00 31 декабря до 4.00 1 января. Режим работы с 1 по 14 января - с 12.00 до 20.00. Возле Дворца спорта торговля развернется с 18 декабря по 14 января. График работы в будние дни - с 14.00 до 23.00, в выходные - с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь - до 4 утра.

Александр Шестаков добавил, что общественный транспорт будет ходить до 4 утра, чтобы людям было удобно добраться после мероприятий домой.

Новогодние гуляния планируются и на территории районов города - на 19 открытых площадках.

Также в столице развернулась акция "Наши дети", главным событием которой станет новогодний бал для талантливой молодежи во Дворце Независимости 28 декабря. "Праздник предполагается провести в белорусских традициях и по канонам бальной культуры. Бал состоит из двух частей: классической и произвольной. Откроется полонезом дебютантов и завершится кадрилью. Он будет проходить в сопровождении Президентского оркестра. Планируется около 100 пар", - раскрыл подробности Александр Шестаков.

До этого 24 декабря пройдет праздник для ребят помладше - во Дворце Республики, 23 декабря и 28 декабря - программа для детей в Белгосцирке "В поисках волшебства" и другие мероприятия.-0-