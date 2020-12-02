Студенческая акция "Неделя добра" проходит в РНПЦ трансфузиологии

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий по 4 декабря проходит акция "Неделя добра". Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

Акция организована специально для студентов вузов и ссузов Минска. Сначала нужно зарегистрироваться для участия в донорском мероприятии, пройдя по ссылке на сайте центра, а затем при отсутствии медицинских противопоказаний явиться на сдачу крови в выбранный день.

Участникам акции при себе нужно иметь защитную маску или повязку.

Сотрудники РНПЦ отмечают: участие в донорском движении важно для помощи людям, которые в это непростое время нуждаются в переливании компонентов крови.-0-