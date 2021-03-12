12 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Веселая студенческая Масленица пройдет в Витебске 13 марта во время областного форума студенческой молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь обкома БРСМ Жанна Нарицына.

Студенты со всей Витебской области соберутся на праздник, чтобы весело и дружно позвать весну в северный регион Беларуси, приманивая ее горячими блинами и теплотой своих сердец. "Перед шумными гуляньями молодежь встретится с областным руководством и сможет задать наиболее волнующие вопросы. Каждый вуз, который будет участвовать в празднике, представит свою команду из 15 человек. Юношам и девушкам предстоит не только развлекаться и лакомиться блинами, но и показать себя в различных конкурсах", - отметила Жанна Нарицына.

Студентам необходимо будет изготовить главный символ Масленицы - чучело - и при этом задействовать весь свой креатив. Материалы можно использовать самые разнообразные, творческий полет участников никто не будет сдерживать. Самое оригинальное изделие будет удостоено отдельного приза. Как и самое вкусное традиционное масленичное блюдо. Но мало будет приготовить блины и прочие "прысмакі", нужно будет еще защитить свой кулинарный шедевр, за 2 минуты рассказав его увлекательную историю.

После сытного перекуса придет время подвигаться и сбросить набранные калории. Студенты буду соревноваться в перетягивании каната командами по 6 человек. Также будущие защитники Отечества продемонстрируют молодецкую удаль, поднимая гири по 15, 24 или 32 кг.

Самые артистичные участники вузовских команд постараются перещеголять друг друга в песенном, хореографическом или других видах искусства. Творческое выступление обязательно для всех и может стать решающим в начислении высшего балла. В конце праздника жюри подведет итоги, и команде победителей вручат памятные подарки и дипломы.

Организаторы праздника приглашают всех желающих присоединиться к витебской студенческой Масленице 13 марта в 12.00 в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина".-0-