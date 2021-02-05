5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенческие медицинские отряды планируют создать в Гомельской области в 2021 году. Об этом сообщила первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова на XII Пленуме организации по итогам 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вероники Гудковой, в юго-восточном регионе достойная база для подготовки медработников, включая Гомельский государственный медицинский университет. "Однако до настоящего времени в области не создавали профильные студенческие отряды. В 2021 году попробуем такую практику, наработаем опыт для дальнейшего внедрения", - рассказала она.

В целом, по оценке специалистов, 2020 год был достаточно плодотворным. Территориальные штабы студенческих отрядов Гомельской областной организации БРСМ на условиях оплаты в студенческих отрядах трудоустроили 2884 человека. Молодые люди работали по шести профилям: строительный, сервисный, педагогический, производственный, экологический и сельскохозяйственный - самый массовый.

Как отметила молодежный лидер региона, к этой деятельности привлекают и несовершеннолетних ребят, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета. Так, в 2020 году было трудоустроено около 1,9 тыс. юных жителей региона.

Трудоустраивали ребят и в индивидуальном порядке. Более 1 тыс. парней и девушек, из них 356 несовершеннолетних, работали на предприятиях, получая опыт и деньги.

Центрами притяжения молодежных сил стали два объекта, объявленных областной молодежной стройкой. Это средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 21 Гомеля и реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Пятый год студенты БелГУТ в составе студенческого стройотряда участвовали в возведении стратегически важного для страны объекта - Белорусской атомной электростанции в Островце Гродненской области, которому был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. 10 студентов помогали создавать социальную инфраструктуру в Островце.

Летом по линии БРСМ в столице был реализован международный производственный трудовой проект "Атлант-2020". Молодые люди со всей республики и представители России трудились в качестве слесарей по сбору бытовой техники в ЗАО "Атлант". От Гомельской области были сформированы 4 студенческих отряда из 70 человек.

Уже сверстаны предварительные планы по трудоустройству ребят на 2021 год. Более 200 предприятий региона выразили готовность принять молодых людей на работу. Для них заявлено более 2,9 тыс. мест.-0-