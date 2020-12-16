Студенческие работы на тему национального наследия представят на выставке в Минске

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка изобразительных работ студентов "Грані творчасці" откроется 18 декабря в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА организаторы.

Выставка-конкурс представлена несколькими номинациями и знакомит с творческими работами в разных направлениях и техниках изобразительного искусства. Авторы создали фотоработы, которые являются иллюстрациями к редко употребляемым в современной жизни или забытым белорусским словам. Также в экспозиции демонстрируются циклы открыток и поздравлений, основу которых составляют визуализации белорусских пословиц и поговорок, изображения белорусских праздников, традиций и обрядов с применением национальных символов и орнаментальных мотивов.

"Для участия в проекте отдельными авторами и творческими объединениями студентов из 24 вузов представлено более 250 творческих работ. Участникам предложили визуализировать цитаты белорусских писателей, пословицы и поговорки, праздники и обряды, а главной темой-девизом акции стали слова Янки Купалы "Магутнае слова, ты, роднае слова!" - подчеркнули организаторы выставки.

Экспозиция является частью культурно-просветительской акции "Грані творчасці", которая включает в себя представление творческих работ в художественной галерее "Университет культуры" и комплекс культурно-просветительских мероприятий в учреждениях высшего образования. "Она проводится в целях актуализации художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи на основе формирования ценностного отношения к отечественному историко-культурному наследию, дальнейшего развития видово-жанрового диапазона любительского творчества, пропаганды современных направлений и лучших образцов художественного творчества, создания оптимальных условий для развития и реализации творческого потенциала студенческой молодежи", - отметили организаторы.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи и художественная галерея "Университет культуры". -0-