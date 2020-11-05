Студенческий форум "Мы - лидеры Беларуси" проходит в Минском районе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий форум "Мы - лидеры Беларуси" проходит 5-6 ноября в Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

"Форум проводится для развития социальной активности молодежи, организации интересной и общественно полезной студенческой жизни, системного приобщения студентов к культурным, духовно-нравственным ценностям, содействия самореализации обучающихся", - рассказали в пресс-службе.

Участников из всех вузов ожидает насыщенная программа. Запланирован открытый разговор с представителями Министерства образования, дискуссионная площадка "Мы - граждане Беларуси", где обсудят предложения об изменениях в Конституцию с участием депутатов Палаты представителей. Пройдет практическое занятие "Студенческое самоуправление. Современные подходы", состоятся тренинги по группам: эффективная презентация современного лидера, школа студенческого самоуправления, искусство быть волонтером, заседание Общественного республиканского студенческого совета.

Организаторы - Министерство образования, Республиканский молодежный центр Национального центра художественного творчества детей и молодежи.-0-