Студенческий форум в Витебске соберет средства для помощи детям

2 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Форум "Студенческие встречи-2019" пройдет в Витебске 4-6 октября с участием молодежи из белорусских вузов, сообщили корреспонденту в Витебском госуниверситете имени П.М.Машерова.

Планируется, что форум посетят представители девяти вузов - всего около 100 студентов. Во время встреч молодые люди обсудят представленные проекты на различные темы, затронут вопросы образования, экологии и семейных ценностей. На мероприятии выступит президент благотворительного фонда "Поможем им жить" Фабрицио Пачифичи.

Вечером 5 октября возле Дворца спорта пройдут благотворительная ярмарка и акция "Праздник детства". В программе также концерт кавер-бэнда "Ч.Т.О.". Все средства, вырученные при продаже билетов и во время ярмарки, пойдут на помощь нуждающимся детям.

Организаторы форума - фонд "Поможем им жить" (Италия) и Витебский государственный университет имени П.М.Машерова.

Студенческий форум проводится с 2010 года при участии белорусских вузов. Цель проекта - объединить усилия итальянских семей и белорусских студентов при реализации гуманитарных акций для нуждающихся детей.

Итальянский благотворительный фонд "Поможем им жить" создан в 1992 году в городе Терни. Более 20 лет он организовывает оздоровление белорусских детей в итальянских семьях и осуществляет гуманитарные и медицинские проекты в Беларуси.-0-