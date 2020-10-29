Студенческий форум "За нами будущее" открылся в Могилеве

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве состоялось торжественное открытие молодежного студенческого форума "За нами будущее". Участниками форума стали около 60 молодежных лидеров из различных вузов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь собрались молодые, перспективные, уверенные в себе ребята. Поскольку в учебные заведения пришло много новых людей, было предложено провести форум, на котором они бы узнали ответы на интересующие вопросы: по работе в сети и с прессой, ораторскому искусству. На протяжении двух месяцев велась подготовка к форуму - программа, спикеры, все обсуждалась совместно", - отметила секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Она подчеркнула, что инициатива выросла из вузовского форума до республиканского. Три года подряд это был именно форум могилевских вузов, в этом году он стал республиканским.

Студентка Могилевского государственного университета продовольствия Ульяна Казакевич рассказала, что узнала о проведении форума за две недели, подробно изучила программу и решила поучаствовать. "На подобных мероприятиях я бываю постоянно. Недавно это был молодежный поезд, а в прошлом году проходил похожий форум, но в рамках региона. Такие встречи нужны и важны. Они дают возможность узнать что-то новое, пообщаться с большим количеством людей, и речь не только про спикеров, но и людей в зале. Лично у меня таким образом появилось немало новых друзей, - отметила девушка. - В этот раз планирую принять участие почти во всех блоках форума, посетить мастер-классы. В частности те, что касаются выступлений на сцене и работе по СМИ. Время ставит новые задачи перед БРСМ, и современный лидер должен не только выполнять определенную работу, но и владеть словом: не бояться общения, при необходимости что-то объяснить, уметь найти подход к человеку, заинтересовывать, увлечь за собой".

"Современный мир - это мир коммуникаций. Сегодня балом правит информация, и от того, как мы будем ее подавать, зависит, как нас поймут окружающие. Потому важно научить нашу молодежь правильно высказывать свою точку зрения, чтобы она была абсолютно понятна тем, кто с ними общается, - поделился проректор по воспитательной работе Белорусско-Российского университета Андрей Казанский. - Для молодежного лидера важно уметь мыслить, выступать и доносить свою идею. И мы надеемся, что на нашем форуме ребята приобретут эти навыки, которые, естественно, пригодятся и в обыденной жизни".

Сергей Ширко из БГТУ считает, что такие площадки для молодежи нужно проводить как можно чаще. "Особенно в сложившейся ситуации в стране, чтобы каждый мог высказать свою точку зрения. И прийти к чему-то общему. Если каждый будет гнуть свою линию, ни к чему хорошему это не приведет. Нужно уметь слушать и слышать всех. Такие молодежные площадки позволяют наладить диалог. Здесь можно предлагать различные проекты, поднимать и реализовывать предложенные идеи. Сюда нужно приглашать больше людей, послушать их, может, они считают, что организация должна развиваться по-другому. И к этому тоже нужно прислушиваться", - отметил молодой человек.

Молодежный студенческий форум продлится в Могилеве три дня. В программе большое количество мастер-классов, встреч и обсуждений актуальных вопросов. Будут работать тематические площадки, где участники форума смогут обменяться опытом работы первичных организаций своих вузов .-0-