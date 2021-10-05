Студенческий кол-центр заработал в Гомельском ГМУ

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С приходом четвертой волны COVID-19 активизировалось волонтерская работа студентов Гомельского государственного медицинского университета, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь вуза Елена Смирнова.

Волонтеры ГомГМУ готовы прийти на помощь врачам и медперсоналу во время четвертой волны COVID-19. В учебном корпусе на ул.Ланге, 5, начал работать студенческий кол-центр. "Как и раньше, студенты здесь будут работать с контактами первого уровня для раннего выявления пациентов с коронавирусной инфекцией. Планируется, что студенческий кол-центр будет оказывать помощь всем поликлиникам Гомеля", - рассказала пресс-секретарь.

Студенты также будут помогать с выявлением очагов заражения коронавирусной инфекцией. Более 20 парней и девушек с разных курсов готовы добровольно помогать при эпидемиологических расследованиях в Гомельском районном центре гигиены и эпидемиологии.

Новая смена появилась и в студенческом волонтерском отряде "Вы не одни". "На базе учебного модуля "Красная зона" в лаборатории практического обучения волонтеры-новобранцы прошли обучение, где в безопасных условиях отрабатывали навыки работы в ковидных отделениях. Планируется, что уже в ближайшее время волонтеры пойдут в стационары на реабилитацию больных с коронавирусной инфекцией", - уточнила Елена Смирнова.

В вузе отметили, что нагрузка на систему здравоохранения региона по-прежнему значительная, потому добровольная помощь студентов Гомельского государственного медицинского университета в общее врачебное дело лишней не будет.-0-