"Студенческую неделю-2020" проведут в Витебске

9 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молодежный образовательный форум "Студенческая неделя-2020" стартует сегодня в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного объединения профсоюзов.

Мероприятие пройдет на базе Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Его участниками станут более 500 молодых людей в возрасте от 17 до 35 лет из числа студентов вузов, а также рабочей молодежи города. Форум ориентирован на развитие деловой активности, повышение образовательного уровня и социально-личностных компетенций современной молодежи. С этой целью будут организованы дискуссионные площадки, мастер-классы, тренинги, которые нацелены на личностное развитие. Также пройдут соревнования по различным видам спорта, интеллектуальные игры, кулинарный и творческий конкурсы. За время насыщенной программы участники получают практические навыки по самым актуальным направлениям: молодежное предпринимательство, формирование имиджа и бизнес-управление, журналистика, фото- и видеосъемка.

"Впервые форум состоялся в 2019 году. В текущем он расширяет географию участников, набирает популярность, потому что показал себя эффективной молодежной площадкой для диалога и обмена лучшими практикой и опытом", - отметили в пресс-службе.

Организаторами "Студенческой недели-2020" выступили первичные организации профкома студентов и БРСМ академии при поддержке Молодежного совета Витебского областного объединения профсоюзов.-0-