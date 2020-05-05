Студенческую онлайн-викторину в честь 75-летия Победы проведут в Гомеле

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого проведет сегодня онлайн-викторину в честь 75-летия Великой Победы, сообщили БЕЛТА в вузе.

Интеллектуальная игра объединит на интернет-площадке студенческие команды. По условиям проекта, в каждой из них участвуют от 3 до 6 человек. Им необходимо зарегистрироваться в группе вуза в социальной сети "Вконтакте". "За 10 минут до старта капитан должен написать комментарий к тематическому посту, в котором нужно указать состав команды, ее название и ссылки на странички "Вконтакте" ее участников", - рассказали в вузе.

Игра начнется в 16.00. В это время будет опубликован бланк с заданиями, ответы на которые команды должны прислать в течение часа. "Для обсуждения заданий и вопросов игры можно пользоваться любыми дистанционными платформами. Разрешено даже использовать интернет-источники для поиска ответов. Задания будут сформулированы так, что сделать это будет непросто", - уточнили организаторы.

Лучшие команды по итогам онлайн-викторины получат ценный приз от оргкомитета. Такой формат работы с молодежью будет содействовать патриотическому воспитанию, расширению знаний по истории страны периода Великой Отечественной войны.-0-