Студент из Гомеля стал лауреатом научной премии "Яндекса"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве состоялась первая церемония вручения научной премии имени Ильи Сегаловича, которая присуждается за вклад в развитие компьютерных наук. Одним из лауреатов премии стал студент Гомельского государственного технического университета им. П.О.Сухого Павел Гончаров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе "Яндекса".

На конкурс поступило более 260 заявок из Беларуси, России и Казахстана. Премия присуждалась за исследования в области машинного обучения, компьютерного зрения, информационного поиска и анализа данных, обработки естественного языка и машинного перевода, распознавания и синтеза речи. Лауреатами премии стали 13 человек: девять молодых исследователей - студентов и аспирантов, а также четверо научных руководителей. В номинации "Молодые исследователи" премию получил белорус Павел Гончаров.

Молодой человек был награжден за успехи в области машинного обучения и компьютерного зрения. Он занимается распознаванием болезней растений по изображениям, реконструкцией траектории элементарных частиц, интересуется машинным обучением в физике и глубоким обучением (deep learning).

Молодые исследователи получат премию в 350 тыс. российских рублей (Br11,5 тыс.), научные руководители - в размере 700 тыс. Премия будет выплачиваться поэтапно. Кроме того, студенты и аспиранты смогут поехать на международную конференцию по искусственному интеллекту и пройти стажировку в отделе исследований "Яндекса".

"С помощью премии мы хотим поддержать ученых, которые работают в области компьютерных наук. Нам важны не только те исследования, из которых уже сейчас можно извлечь пользу, но и разработки, значимость которых будет понятна позже. Мы надеемся, что премия будет стимулировать интерес к науке, и с каждым годом мы будем получать все больше сильных заявок, в том числе из Беларуси", - отметил региональный директор "Яндекса" в Беларуси Егор Цыганок.-0-