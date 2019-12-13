Студент ВГМУ: волновался, не каждый день можно задать вопрос Президенту

13 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сегодня во время встречи с Президентом были подняты актуальные вопросы для студентов-медиков. Таким мнением с журналистами поделились студенты шестого курса Витебского государственного медицинского университета после видеомоста со встречи Александра Лукашенко со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению будущего врача Евгения Ходасевича, общение получилось искренним, разговор шел на живом, понятном для студентов языке. "На встрече были подняты достаточно важные вопросы, особенно жилья для молодых специалистов. Ведь немалая доля заработанных денег может уходить на съем квартиры, поэтому если государство предоставляет арендное жилье, это большой плюс. Глава государства дал понять, что переезд в другую страну это не всегда просто и хорошо, можно и у нас добиваться результатов, для этого создаются условия", - отметил студент.

Молодые люди обратили внимание на важность озвученных тем по здоровому образу жизни и экологии. А шестикурсник лечебного факультета Андрей Водич актуальными темами диалога назвал последипломное образование, вопросы жилья и заработной платы. "Вопрос о зарплате в 2020 году, который задал преподаватель, мы обсуждали с родителями. Это волнует людей, не все понимают, как будут проводиться перерасчеты, но Президент сразу все четко объяснил и привел конкретные цифры", - добавил молодой человек.

Андрей был одним из тех, кто задавал вопрос главе государства. "Я волновался, не каждый же день можно задать вопрос Президенту, - признался он. - Но он разрядил ситуацию, пошутил, и стало понятно, что это будет искренний и душевный диалог".-0-