"Студента года" Гродненской области определят 12 ноября

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса "Студент года - 2020" пройдет в Гродно 12 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

За звание лучшего и право представить регион на республиканском этапе поборются победители вузовских конкурсов. Гродненский государственный аграрный университет представит Ольга Фурман, студентка 2 курса инженерно-технологического факультета. От Гродненского государственного медицинского университета выступит пятикурсница лечебного факультета Анастасия Хлюпина. Честь ГрГУ имени Янки Купалы будут отстаивать сразу два участника: студентка 3 курса педагогического факультета Татьяна Щербач и второкурсник филологического факультета Андрей Дунько.

"Все участники конкурса должны иметь средний балл успеваемости за последние два семестра не ниже 8, участвовать в научной, творческой, спортивной, общественной жизни вуза, иметь активную гражданскую позицию и лидерские качества", - отметили в обкоме БРСМ. Такие требования не случайны, ведь среди задач конкурса - подготовка лидеров, повышение престижа знаний, развитие творческих способностей и поддержка инициатив студенческой молодежи.

Основные испытания пройдут на сцене концертного зала городского центра культуры. Начало в 15.00.

До этого времени в группе "Молодежь Гродненщины" в соцсети, а также на сайте областной газеты можно будет посмотреть и проголосовать за понравившийся видеоролик участников проекта. В этот раз видео готовили на тему "Я - студент/Универ".

Организатор конкурса - областной комитет ОО "БРСМ".-0-