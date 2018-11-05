Студента года области выберут в Витебске

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Доме культуры Витебской государственной академии ветеринарной медицины сегодня состоится областной тур республиканского конкурса "Студент года - 2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете Белорусского республиканского союза молодежи.

В интеллектуальных и творческих конкурсах примут участие 6 лучших студентов Витебской области. Среди них четыре девушки и два парня. Молодые люди прошли отборочные этапы в своих вузах.

"Конкурс является значимым событием в студенческой среде и направлен на развитие и поддержку инициатив, интеллектуального и творческого потенциала молодежи. Он способствует выявлению лидеров, а также самореализации студентов в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте", - отметили в обкоме молодежной организации.

Все участники областного этапа получат призы от партнеров, а победитель - туристическую путевку по маршруту Таллин-Рига-Стокгольм. Лучший студент представит Витебскую область в финале конкурса, который пройдет в Минске 22 ноября.

Организатором конкурса выступил областной комитет БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома и вузов региона.-0-