Студента года в Гродненской области определят 7 декабря

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса "Студент года - 2021" пройдет в Гродно 7 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Областной финал примет дворец творчества детей и молодежи. Участие в нем примут победители вузовских этапов проекта.

"Лучшие студенты Гродненской области имеют средний балл успеваемости за последние два семестра не ниже 8, участвуют в научной, творческой, спортивной, общественной жизни вуза, имеют активную гражданскую позицию и лидерские качества", - рассказали в обкоме БРСМ.

Медицинский университет на конкурсе представит студент 5-го курса лечебного факультета Александр Кравчук. Он председатель студенческого самоуправления факультета, капитан факультетской команды КВН. Становился победителем и призером различных олимпиад, в том числе республиканской олимпиады по первой медицинской помощи.

Гродненский государственный аграрный университет представит студентка 2-го курса факультета бухгалтерского учета Ольга Затовка. Ольга - автор проекта "КсеNON", направленного на преодоление стереотипов в отношении национальностей. Она волонтер отряда "Крыніцы дабрыні".

Честь ГрГУ им Янки Купалы будет отстаивать Елизавета Дозорцева, студентка 3-го курса факультета истории, коммуникации и туризма. Она председатель творческого клуба факультета, победитель и призер научных конкурсов и олимпиад.

"Во время финала лучшие студенты области проявят свои творческие и интеллектуальные способности. Также им необходимо будет представить свою будущую профессию в конкурсе ораторского мастерства", - отметили в обкоме БРСМ. Также участники представили на конкурс видеоролики "Я - студент". Победителя в этой номинации определят по итогам онлайн-голосования в социальных сетях.

Победитель Гродненского областного тура конкурса "Студент года - 2021" представит регион в республиканском финале.-0-