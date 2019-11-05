Студента года в Гродненской области выберут 5 ноября

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном медицинском университете сегодня определится победитель областного этапа республиканского конкурса "Студент года - 2019", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

За победу будут бороться представители трех вузов города - победители университетских туров конкурса.

Гродненский государственный аграрный университет представит студент 4 курса агрономического факультета Артем Нестерук. Третьекурсница филологического факультета Наталья Гузевич будет отстаивать честь ГрГУ им. Янки Купалы. Медицинский университет на конкурсе представит студент 5 курса лечебного факультета Кирилл Мирошниченко.

"Все участники – талантливые, творческие молодые люди, за плечами у которых немало ярких достижений и побед. Борьба будет серьезной. Каждому из них есть чем удивлять жюри, зрителей и соперников", - отметили в обкоме БРСМ. Цель конкурса - подготовка лидеров, участие молодежи в общественной жизни региона, повышение престижа знаний, развитие творческих способностей и поддержка инициатив студенческой молодежи. Поэтому все участники конкурса должны иметь средний балл успеваемости за последние два семестра не ниже 8, участвовать в научной, творческой, спортивной, общественной жизни вуза, иметь активную гражданскую позицию и лидерские качества.

Во время творческих конкурсов и испытания кандидатов победителя будут определять и в сети. Онлайн-голосование проходит в группе "Молодежь Гродненщины" в социальных сетях.

Студент года региона представит Гродненскую область на республиканском финале в Минске. Его проведение запланировано на декабрь 2019 года.-0-