Студента года Витебской области выберут 16 октября в Новополоцке

15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке 16 октября на базе Полоцкого государственного университета состоится областной этап республиканского конкурса "Студент года - 2019", сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Отборочные этапы прошли во всех высших учебных заведениях региона и вызвали большой интерес у студентов. В интеллектуальных и творческих конкурсах сразятся девять лучших студентов Витебской области. Они представят Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, Витебский филиал Международного университета "МИТСО", Витебский государственный технологический университет, Полоцкий госуниверситет и Витебский государственный медуниверситет.

Все участники областного тура конкурса получат призы от партнеров, а победитель - туристическую путевку по маршруту Таллин-Рига-Стокгольм. Также лучший студент представит Витебскую область в республиканском финале "Студента года - 2019".

Организаторами состязания выступили областной комитет Белорусского республиканского союза молодежи при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома и вузов Витебской области.-0-