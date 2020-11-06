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Регионы
06 ноября 2020, 18:37

"Студента года" выбрали в Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве состоялся областной этап конкурса "Студент года". Выступления проходили на сцене Белорусско-Российского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с эпидемиологической ситуацией было решено проводить конкурс без зрителей. Для них была организована прямая трансляция в интернете", - отметили в Могилевском областном комитете БРСМ.

За звание лучшего студента и возможность представлять регион на республиканском этапе боролись шесть ребят из четырех вузов. Жюри оценивало самопрезентацию: ребята рассказывали о своих достижениях в учебе, творчестве, науке, спорте и общественной деятельности. Соревновались студенты и в ораторском мастерстве, говоря о своей будущей профессии, проявили креатив в интеллектуальном состязании, а в творческом демонстрировали таланты.

Заочно были подведены итоги конкурса проектов "Идея". Главное условие - все представленные идеи должны быть направлены на развитие творческого, научного и профессионального потенциала молодежи и решение проблем в молодежной среде.

Кроме того, в интернете путем голосования выбирали лучший ролик из тех, что готовили участники конкурса. Победил в этой номинации "Студент года Online" Руслан Вишняк, студент экономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. "Видео готовили целой группой. Потратили на него четыре дня - от задумки до готового продукта. Мы грамотно разделили обязанности, каждый отвечал за свою часть ролика. Потому все прошло быстро и круто. Очень здорово, что он понравился зрителям", - отметил после награждения Руслан Вишняк.

Победителем регионального этапа конкурса стала Елизавета Дубровская, студентка факультета педагогики и психологии детства Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова. Второе место досталось Арине Сафоновой, студентке инженерно-экономического факультета БРУ. Обе девушки поедут в Минск, где будут представлять Могилевскую область на республиканском этапе.

"Очень сложно описать все эмоции. Я очень счастлива, что победила, и хочу сказать большое спасибо моей группе поддержки, факультету и вузу за то, что верили в меня и помогали, - поделилась впечатлениями Елизавета Дубровская. - Подготовка к конкурсу шла около двух месяцев. Это был интересный опыт. Все участники были достойными соперниками, я надеялась на победу, но не ожидала, что выиграю. Конкурс получился ярким и интересным".

Как поделилась Арина Сафонова, подготовка к соревнованию многому научила ее. "Чтобы сделать видео для визитки, нужно было придумать сценарий, найти красивое место. Все снять, а потом смонтировать. Конкурс в целом показал, что участники должны быть готовы ко всему, уметь быстро решать возникающие проблемы, быть и ораторами, и танцорами, и режиссерами, и постановщиками. Такие конкурсы очень нужны: они помогают развиваться и открывают новые таланты", - отметила девушка.-0-

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