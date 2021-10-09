Студентка ПГУ о встрече с Кочановой: это был разговор на равных

9 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Это была интересная встреча и разговор на равных. Таким мнением после встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой поделилась студентка 2-го курса финансово-экономического факультета ПГУ Антонина Малей с корреспондентом БЕЛТА.

Девушка, еще учась в старших классах полоцкой гимназии №1, уже принимала участие во встрече с Натальей Кочановой. По словам студентки, ей было интересно пообщаться вновь через несколько лет. "Я задала вопрос по развитию образования. Меня порадовало, что руководство страны и университета готово слышать идеи студентов и принимать их к сведению. Теперь у меня есть желание придумать какое-то предложение по развитию этой сферы", - сказала она.

Ей также было интересно послушать информацию о ситуации с коронавирусом. Девушке близка позиция, что массовая вакцинация поможет вернуться обществу к привычному ритму жизни.

"Это был разговор на равных. Наталья Ивановна умеет создать хорошую атмосферу для разговора, когда ты не чувствуешь себя нервно и хочешь о чем-то спросить", - пояснила студентка.

Еще одним участником встречи был директор Института повышения квалификации и переподготовки ПГУ, молодой преподаватель Петр Резкин. По его словам, общение получилось очень открытым. Петра волновал вопрос конституционных изменений, на что молодой человек получил ответ. "Были затронуты различные темы, которые волнуют молодежь. Важно было послушать мнение Натальи Кочановой о том, что происходит в нашей стране. Это ковидная и политическая ситуация, вакцинация. Диалог был полезным всем", - подытожил он.-0-