24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ привели в порядок захоронение Героя Советского Союза Владимира Коргузалова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Долгое время за его могилой на Военном кладбище Минска не было надлежащего ухода. В апреле активисты университета окрасили ограду, надгробие и очистили мраморный монумент", - рассказали в пресс-службе.

Судьба Владимира Коргузалова была связана с БГУ. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в боях, которые проходили на территории университетского городка. Здесь его похоронили в 1944 году. С 1957 года он покоится на Военном кладбище Минска. В сквере БГУ на месте захоронения Владимира Коргузалова 7 мая 1975 года установили памятник "Стела памяти" в честь студентов и преподавателей БГУ, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в день празднования Дня Победы у монумента чествуют ветеранов.

Владимир Коргузалов родился в 1896 году в Санкт-Петербурге, являлся начальником инженерной службы 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта, гвардии подполковник. Участник Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Церемония возложения цветов к памятнику Владимира Коргузалова с участием членов БРСМ БГУ состоится 9 мая. Эта же организация возьмет постоянное шефство над могилой. В ближайшее время активисты БГУ проведут также уборку надгробия ректора БГУ 1938-1946 годов Парфена Савицкого, захороненного на Военном кладбище Минска.-0-