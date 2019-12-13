Студенты БрГТУ презентовали на конкурсе "100 идей для Беларуси" систему подсчета пассажиров

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялся областной этап молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Из 28 представленных проектов эксперты выбрали 11 лучших, которые будут презентованы на республиканском этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области во время зональных отборов конкурса авторы представили около 100 разработок. Для защиты перед областным экспертным советом были определены 28 проектов в восьми номинациях. "Отмечу, что в этом году довольно много социальных проектов. Отрадно, что немало из них направлены на популяризацию белорусского языка. Тема важная, особенно в Год малой родины, - считает первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк. - Сильные проекты подготовили вузы. Хорошая база в Барановичском государственном университете, Брестском государственном техническом университете".

В частности, представители БрГТУ разработали систему подсчета пассажиров в общественном транспорте. Они предлагают устанавливать в автобусах камеры, благодаря которым можно будет проводить оценку пассажиропотока в зависимости от времени суток, поры года и других факторов. Еще одна группа студентов этого вуза презентовала мобильную рекламную платформу с геймизацией. Не остались без внимания проекты на экологическую тематику. Например, в гимназии №1 Бреста предлагают особый способ озеленения внутри кварталов исторического центра города.

Юрий Сегенюк подчеркнул, что главная цель конкурса заключается не в выявлении лучшего проекта. Прежде всего для молодых людей это возможность научиться презентовать себя и свои идеи, оценить свои сильные и слабые стороны. "Мы специально пригласили экспертов в различных сферах, чтобы они подсказали ребятам, что нужно доработать в проекте, каким образом привлечь инвестора. Некоторые молодые люди получили приглашения о сотрудничестве", - отметил первый секретарь обкома БРСМ.

В Брестской области намерены увеличить период подготовки к конкурсу "100 идей для Беларуси". Ранее отборочные этапы стартовали в сентябре, с 2020 года они начнутся уже в январе-феврале. Также в планах организовать в каждом из 16 районов стартап-форумы для учащихся и педагогов.-0-