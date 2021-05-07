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07 мая 2021, 07:16

Студенты БрГТУ высадят аллею памяти в честь Дня Победы и открытия военной кафедры

Фото из архива
Фото из архива

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Праздничное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы и открытию военной кафедры, пройдет сегодня в Брестском государственном техническом университете, сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор по воспитательной работе Наталья Яловая.

Ожидается, что в масштабном мероприятии примут участие около 1 тыс. студентов и преподавателей вуза. Праздник, который рассчитан почти на весь день, начнется с посадки аллеи памяти. Акция пройдет при поддержке Российского центра науки и культуры в Бресте. Перед главным корпусом на месте старых ив будет высажено 20 вечнозеленых туй.

На большой перемене на главной площади БрГТУ состоится торжественный митинг, посвященный очередной годовщине Победы и открытию военной кафедры. Первый набор на кафедру проведут в новом учебном году по трем военно-учетным специальностям. Самая многочисленная - "боевое применение мотострелковых подразделений воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты". На нее будет зачислено 130 студентов. По 35 человек будут изучать специальности "боевое применение минометных подразделений, воинских частей и соединений" и "боевое применение подразделений, воинских частей и соединений вооруженных ракетных систем залпового огня".

Сегодня же будущие офицеры запаса смогут испытать себя на первенстве университета по пулевой стрельбе, а также ознакомиться с вооружением и техникой на выставке, организованной Брестской объединенной структурой ДОСААФ и 38-й десантно-штурмовой бригадой. В течение дня участники мероприятия смогут отправить открытку ветерану - акция "Письма с фронта" организована совместно с РУП "Белпочта". В программе праздника также работа книжной выставки и военно-полевой кухни.-0-

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