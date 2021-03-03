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03 марта 2021, 16:57

Студенты ГpГМУ на встрече с Караником обсудили инновации в медицине и развитие региона

Ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник
Ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Инновации, профессиональное становление в медицине, социальное и экономическое развитие региона стали основными темами обсуждения на встрече студентов Гродненского государственного медицинского университета с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в формате диалога и свободного микрофона стала продолжением диалоговых площадок, которые проводились в регионе во время подготовки к VI Всебелорусскому народному собранию.

"Когда планировали диалоговые площадки в Гродненской области, большинство из них сознательно разместили на базе высших учебных заведений. Молодежь имеет полное право участвовать в обсуждении будущего страны, получать из первых уст информацию о самых важных вопросах, стоящих на повестке в органах госуправления", - сказал Владимир Караник. Он напомнил, что именно на первой диалоговой площадке поступило предложение сделать их постоянно действующими. Идею поддержали. Если студенты считают, что назрели злободневные вопросы, которые стоит обсудить с представителями власти, то такие встречи по инициативе молодежи организовываются.

"Сейчас важно обсудить итоги VI Всебелорусского народного собрания, послушать, какие предложения на фоне широкого общественно-политического диалога появились у студентов", - отметил руководитель региона. По словам Владимира Караника, встреча также позволяет выявить проблемы, требующие реакции органов госуправления.

"Студентам важно открыто говорить о волнующих проблемах. Важность таких встреч, когда вопросы можно напрямую задать руководству области, сложно переоценить", - отметила студентка III курса Ульяна Фурса. Среди тем, которые ее волнуют, - организация подработок для студентов-медиков в учреждениях здравоохранения города, создание для них электронной базы вакансий.

Другие студенты также поднимали профильные вопросы. Кого-то интересовало введение резидентуры, кто-то интересовался строительством онкоцентра в Гродно. Обсудили во время встречи и создание сети опорных клиник в регионе. Появятся они не только в областном центре, но и в Лиде, Островце, Волковыске, где на базе центральных районных больниц создаются современные межрайонные центры. На базе таких клиник сконцентрированы профессиональные кадры и высокотехнологичное оборудование, что позволяет обеспечить качественными медицинскими услугами жителей сразу нескольких районов, выполнить для них "правило золотого часа".

Немало вопросов касалось развития региона, его экономики, повышения экспортного потенциала, реализации новых инвестиционных проектов, в частности планируемое строительство нового азотного комплекса на "Гродно Азот". Затрагивались темы экологии, сохранения лесов. Один из студентов поднял вопрос ремонта и строительства дорог. Владимир Караник рассказал, что в Гродно планируют построить кольцевую дорогу. Первые шаги в этом направлении уже делаются: летом введут в эксплуатацию четвертый мост через Неман в районе Вишневца. Пятый в районе комбината стройматериалов пока в планах. Через них и пройдет новое городское кольцо, которое снимет нагрузку с других мостов и позволит приступить к их реконструкции.

Диалоги в таком формате продолжатся в регионе и дальше. В частности, на 4 марта запланирована встреча Владимира Караника со студентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.-0-

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник
Во время встречи
Во время встречи

Фото Леонида Щеглова

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встречи Гродненская область Гродно Караник студенты
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