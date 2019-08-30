Студенты гомельских вузов во время детективного квеста поборются за три квадрокоптера

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский горисполком и IT-компания Andersen организуют для студентов детективный квест и вечеринку ко Дню знаний, сообщили БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.
Место дислокации - набережная реки Сож возле скульптурной композиции "Лодочник". Здесь 1 сентября в 13.00 студенты гомельских вузов смогут попробовать разгадать шифры детективного квеста. На старт допускаются команды из трех человек. Им предстоит найти 16 паролей, спрятанных среди городских достопримечательностей, и решить логические задачи. Команда, которая справится с заданиями первой, выиграет три квадрокоптера.
Для участия студентам любого гомельского вуза необходимо собрать команду и выбрать капитана.
В 18.00 всех желающих ждут на молодежной вечеринке на набережной реки Сож в районе Киевского спуска. Настроение зададут кавер-группы "Минское море", Yatata и "Б52". Среди гостей площадки будет разыгран планшет iPad.-0-