Студенты Гомельского ГМУ озвучили аудиоролик по профилактике COVID-19

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенты старших курсов Гомельского государственного медицинского университета озвучили аудиоролик по профилактике COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу вуза.

Аудиоролик создан в сотрудничестве с радиостанцией 107,4 FM. Его основной посыл - беречь свое здоровье, а также родных и близких.

Пятерка старшекурсников Владислав Волчек, Александр Сидоренко, Илья Бильский, Юлия Макарчикова, Олег Тимашков не просто зашли в студию записи, чтобы попрактиковаться в ораторском искусстве. Они не хуже профессиональных дикторов справились с поставленной задачей. Их голосами теперь звучат простые правила профилактики COVID-19. Придерживаться их могут и должны все и всегда. Оффлайн и онлайн ребята напоминают, что предупреждение - лучшая защита от заболеваний.

Перечень рекомендаций понятен всем. Важно использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах, в магазинах и транспорте, а также при контакте с людьми, у которых есть симптомы респираторной инфекции. Нужно тщательно мыть руки, не дотрагиваться до лица, держать социальную дистанцию и носить маску в публичных местах.

Ряд советов касается использования маски. "Перед тем как надеть маску, убедитесь в чистоте рук. Вымойте их с мылом либо обработайте антисептиком. Надевайте маску гибкой алюминиевой вставкой кверху, которая помогает плотнее прилегать к носу, закрывая также рот. Ни в коем случае не стягивайте маску ниже носа. Не дотрагивайтесь до маски во время ношения. В крайнем случае - сначала обработайте руки антисептиком. Снимать маску нужно, взявшись за завязки или резинки сзади. Соблюдайте респираторный этикет, при чихании прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой", - рассказали в пресс-службе.

В сложившейся эпидемиологической ситуации такие простые меры предосторожности, как безопасная дистанция, ношение маски, проветривание помещений, элементарные правила личной гигиены, позволят снизить рост заболеваемости, уменьшат нагрузку на лечебные учреждения. Студенты, практикующие врачи и медперсонал уверены, что это снизит риск заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

В медуниверситете подчеркивают: какие бы усилия современная медицина ни прилагала для борьбы с болезнью, все же предупреждение - основная цель.

При поддержке главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома ролик по профилактике COVID-19 будет звучать в местах массового сбора людей - в общественном транспорте. Студенты просят прислушаться и вместе минимизировать распространение коронавируса.-0-