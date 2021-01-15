Студенты Гомельского медуниверситета записали видеоуроки по реабилитации после COVID-19

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Гомельского государственного медицинского университета записали видеоуроки по реабилитации после COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря вуза Елену Смирнову.

В видеороликах, созданных на основе опыта реабилитации больных, рассказывается о пользе упражнений, показаны наиболее эффективные из них в реабилитации пациентов после COVID-инфекции. Эти упражнения позволяют улучшить функцию дыхания, увеличить крово- и лимфообращение в пораженных частях легких. После регулярных занятий должна уменьшиться одышка и слабость при выполнении обычной ежедневной нагрузки, улучшиться сон и настроение.

С осени 2020 года волонтеры Гомельского медуниверситета в стационарах Гомеля и Речицы помогают восстанавливаться людям, перенесшим COVID-19. Так и пришло понимание, что можно помочь гораздо большему числу людей. С легкой руки Дмитрия Рузанова, который на тот момент был проректором по лечебной работе и куратором волонтерских групп, студенты-медики и взялись за создание видеороликов.

Посмотреть ролики можно на канале волонтерского движения ГомГМУ "Вы не одни" на YouTube.-0-