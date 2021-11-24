Студенты ГомГМУ безвозмездно сдали кровь для центра трансфузиологии

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенты Гомельского государственного медицинского университета безвозмездно сдали кровь для областного центра трансфузиологии, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Акция по сдаче крови проходит в вузе дважды в год. "Обычно в ней участвуют примерно 200 человек. Однако пандемия внесла коррективы, и в этот раз донорами стали 85 человек, они прошли жесткий отбор", - отметили в профсоюзе.

Как рассказала председатель профкома студентов ГомГМУ Елена Морозова, чтобы безвозмездно сдать кровь, необходимо было не болеть COVID-19 в течение последних трех месяцев, не контактировать с инфицированными. Если человек вакцинировался от коронавируса, должно было пройти не менее месяца с момента иммунизации.

"Наши студенты не понаслышке знают, насколько важна подобная помощь для пациентов. Поэтому спасают жизни, не только работая в медучреждениях, но и участвуя в таких акциях", - подчеркнула Елена Морозова. По ее словам, каждый из участников акции сдал примерно 450 мл крови. В сумме удалось получить около 40 л. Важный компонент используют в том числе для переливания крови больным, перенесшим COVID-19.-0-

Фото ГомГМУ