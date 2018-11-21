Студенты и курсанты Беларуси и России пройдут интеллектуальный марафон в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия МВД 24-25 ноября проведет в Минске XIV Международный турнир по интеллектуальным играм "Щит и меч", сообщили БЕЛТА в академии.
Молодежный форум соберет 36 команд, а это более 200 участников из белорусских и российских вузов. Наряду со студентами за победу будут бороться курсанты, представляющие различные силовые ведомства.
По правилам турнира в каждую команду входят не более шести участников не старше 23 лет. Победители будут определены по итогам двух интеллектуальных игр: "Эрудит-квартет" и "Что? Где? Когда?". Команда-победительница получит кубок турнира, лучшая команда силовых вузов - специальный кубок и грамоту.
Турнир "Щит и меч" зародился в 2005 году на следственно-экспертном факультете Академии МВД по инициативе курсантов. Он признавался Белорусской лигой интеллектуальных команд лучшим студенческим турниром страны за 20 лет. Турнир проходит при поддержке Белорусской лиги интеллектуальных команд.-0-
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