Студенты и преподаватели БРУ представят авторское исполнение песни "День Победы"

7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Студенты и преподаватели Белорусско-Российского университета представят к 9 Мая авторское исполнение знаковой песни поколений "День Победы". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель студенческого клуба учреждения высшего образования Лидия Демидова.

"В этом году при подготовке молодежных мероприятий к празднованию 9 Мая мы сделали акцент на онлайн-проектах, - подчеркнула Лидия Демидова. - Самым ярким из них станет акция "Белорусско-Российский университет поет вместе", посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Инициатива призвана сплотить молодых людей и отдать дань уважения героям военных лет".

Авторы творческой идеи "БРУ поет вместе" предложили студентам, преподавателям и выпускникам университета снять на мобильный телефон или видеокамеру исполнение куплета, припева или всей песни "День Победы" на слова В.Харитонова и музыку Д.Тухманова. Все формы творческого выражения будут приветствоваться. Композицию можно записать под фонограмму или гитару, исполнить речитативом или сделать битбокс.

"Записи будут объединены в один видеоклип, посвященный Великой Победе. Он станет голосом памяти тех, кто подарил нам мир, - отметила Лидия Демидова. - Видеоклип будет транслироваться на официальном сайте и в соцсетях университета". Заявки для участия в акции необходимо прислать до 27 апреля на электронный адрес студенческого клуба БРУ studclub300@mail.ru.-0-