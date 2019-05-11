Студенты из пяти стран представят стартап-проекты на чемпионате в Гомеле

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенты из пяти стран представят свои разработки на ХI Международном чемпионате стартап-проектов "Молодежь и предпринимательство" (МиП-чемпионате), который состоится 13-14 мая в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор МиП-программы, руководитель Центра бизнес-образования, декан факультета повышения квалификации и переподготовки Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Ирина Трусевич.

Форум соберет студенческую молодежь из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Грузии. Для презентации своих проектов около 170 парней и девушек из 30 учреждений образования и культуры объединятся в 58 стартап-команд.

"Чемпионат "Молодежь и предпринимательство" - площадка, где молодежь с активной жизненной позицией может презентовать себя и свою деятельность с целью трудоустройства, поиска инвестора для проектов. Их потенциал оценят представители бизнес-сообщества: бизнесмены, инвесторы, руководители предприятий, кадровые работники, предприниматели, которые заинтересованы в привлечении профессионалов и поиске новых идей для развития бизнеса", - рассказала Ирина Трусевич.

Вниманию жюри участники предложат уже реализованные студенческие проекты, проекты по заказу бизнеса, а также свежие бизнес-идеи. Презентации стартап-проектов будут разделены по тематическим лигам. Так, в отдельное направление выделены такие сферы, как торговля, общепит, услуги и туризм. Вторая лига объединит образовательные, социальные, экологические и IT-идеи. В третью войдут проекты по производству, энергетике.

Лучшие проекты каждой лиги будут участвовать в финале, по итогам которого определятся обладатели первого, второго и третьего мест МиП-чемпионата.

Во время мероприятия пройдет встреча с бизнесменами из Молдовы Николаем и Каталиной Пожога (предприятие Дульчинелла), семинар по обмену опытом "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в учреждениях образования". Также мастер-классы проведут предприниматель, ментор и инвестор, специализирующийся на развитии инновационного программного бизнеса, Дмитрий Гурский и владелец, директор центра поддержки предпринимательства "Стартап Технологии" Алексей Шабловский.

МиП-чемпионат направлен на содействие развитию молодежного предпринимательства, совершенствование уровня подготовки будущих руководителей и специалистов, создание условий для всестороннего развития социально активного, уверенного в своих силах молодого поколения. Также среди целей мероприятия - развитие партнерства бизнеса, власти, некоммерческих организаций, молодежи и учреждений образования.

ХI Международный чемпионат StartUp-проектов "Молодежь и предпринимательство" проводится в рамках Гомельского экономического форума и реализации Государственной программы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2015-2020 годы" при поддержке Гомельского облисполкома. По традиции он проходит на площадках Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, где с 13 по 17 мая состоится Международная Неделя молодежного предпринимательства.-0-