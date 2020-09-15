Студенты-юристы бесплатно оказывают правовую помощь жителям Новополоцка

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные юридические консультации проходят в сентябре в Новополоцке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

С началом нового учебного года возобновила свою работу и Студенческая служба правовой помощи Полоцкого государственного университета. Эта служба создана в 2002 году для усиления практической составляющей в учебном процессе будущих юристов. Развивая навыки оказания юридических услуг, студенты юридического факультета второго-четвертого курсов помогают жителям города решить некоторые вопросы в области закона и права без финансовых затрат.

Бесплатные юридические консультации для жителей Новополоцка пройдут 16, 21, 23, 28, 30 сентября в публичном центре правовой информации по адресу улица Юбилейная, 1 (здание выставочного зала музея).-0-