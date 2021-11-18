18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты-медики расскажут активистам минских вузов о вакцинации против COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БГМУ Оксана Курбеко.

Первый обучающий семинар проекта "Вакцина для жизни" состоится 19 ноября в Белорусском государственном медицинском университете. Более 20 студентов-медиков поделятся основной информацией по вопросам иммунизации от COVID-19 с активистами других вузов для дальнейшей пропаганды ими вакцинации в своих учебных заведениях.

Проект "Вакцина для жизни" ориентирован на студенческую молодежь Минска. В его основе принцип "равный обучает равного", который обеспечивает передачу и расширение достоверной социально значимой информации через доверительное общение на равных подготовленных волонтеров со сверстниками. Общение происходит в виде тренингов, акций, консультаций, бесед и т.д.

Среди задач проекта - распространение достоверной информации по вопросам иммунизации, формирование мотивационных установок на приоритетное значение здоровья и здорового образа жизни в шкале личностных ценностей, активизация молодежи в решении вопросов по пропаганде вакцинации.-0-