Студенты ПолесГУ 1 сентября устроят гонки на ялах по реке Пине

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский государственный университет предложит своим студентам ярко отпраздновать День знаний, сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор вуза Валентина Друк.

Первое сентября в университете начнется с торжественной линейки у центрального входа корпуса №3. После этого студенты и преподаватели возложат цветы к братской могиле воинов-освободителей в городском парке культуры и отдыха. Позже на факультетах первокурсникам вручат студенческие билеты.

Одним из самых зрелищных моментов Дня знаний станет регата на ялах "Полесский командор". Она начнется в 16.00. Команды четырех факультетов ПолесГУ определят самого быстрого, преодолев символическую дистанцию по реке Пина. Стартуют соревнования от гребной базы №1 (ул.Панковой, 22).

"Состязания на ялах проводятся с 2014 года и уже стали традиционными. В этом году они посвящены молодежной столице, которой является Пинск, - рассказала Валентина Друк. - Во время пандемии студенты не могли участвовать в мероприятиях, поэтому программу праздника хотим сделать более масштабной. Детали пока держим в секрете", - рассказала проректор вуза. Завершить этот день планируется дискотекой на открытом воздухе, которую организуют внутри дворика учебного корпуса №1.

Первокурсниками Полесского госуниверситета в этом году стали 768 человек.-0-