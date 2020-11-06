Студенты техникума в Рязанской области будут практиковаться на комбайне ОАО "Гомсельмаш"

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенты Михайловского техникума, который находится в Рязанской области, будут осваивать профессию на новом комбайне ОАО "Гомсельмаш", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Коллектив преподавателей и будущие специалисты получили в дар зерноуборочный комбайн GS812 благодаря губернатору Рязанской области Николаю Любимову и дилерскому центру ОАО "Гомсельмаш" - ООО "Старожиловоагроснаб". "Теперь в техникуме могут на практике осваивать необходимые во все времена сельскохозяйственные специальности на новой, современной технике", - уточняется в сообщении.

В учреждении образования благодарны за такую возможность.

Техника ОАО "Гомсельмаш" востребована как в Беларуси, так и за рубежом. Сельскохозяйственные машины используют на полях России, Украины, Африки, Казахстана и других стран.-0-