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17 сентября 2021, 17:50

Студенты в Могилеве высадили яблоневый сад в честь Дня народного единства

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17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий высадили сегодня яблоневый сад в честь Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

В символической акции приняли участие около 25 человек с разных факультетов и курсов. К ним присоединился и ректор вуза Максим Киркор. "Яблони были выбраны неспроста. Они легко приживаются в нашем климате, для них не требуется специализированного ухода. Для нашей страны это традиционное дерево. Яблони, как и васильки, символ Беларуси", - отметил ректор.

Идея создать в университете свой сад принадлежала студентам. "У нас даже саженцы с историей. Они приехали в Могилев из Витебска, - рассказала студентка 3 курса химико-технологического факультета Татьяна Жилина. - Я сама из Витебска, а сейчас учусь в Могилеве. И в честь нового праздника мой дедушка Андрей Печенкин подарил университету 16 саженцев яблонь разных сортов. Он занимается разведением этих деревьев".

Татьяна Жилина отметила, что яблони - это символ домашнего уюта. "Потому символично, что мы закладываем сад именно в День народного единства. Здесь собрались ребята с разных факультетов, курсов. Мы все из разных городов и даже стран. И такая акция еще раз подчеркивает наше единство, - рассказала студентка. - Еще один интересный факт: в китайском языке иероглиф "яблоко" переводится и как "мир" одновременно".

Одним из участников акции стал третьекурсник Иван Радковский. Молодой человек рассказал, что он тоже из Витебска, и у его семьи есть свой большой яблоневый сад. "Его заложили еще мои прабабушка и прадедушка в послевоенные годы. Сейчас у нас два сада - в одном 24 дерева, на другом участке - 48. Стараемся их обновлять, ухаживать, - отметил Иван Радковский. - Мне нравится эта акция, в первую очередь тем, что это своеобразный вклад в будущее. Ведь я планирую в дальнейшем остаться в Могилеве, преподавать в нашем университете. Я смогу наблюдать за тем, как растут деревья, а через много лет, может быть, буду рассказывать уже своим студентам, что эти деревья я помогал садить".

"Сегодня мы высадили яблони из Витебска, но я надеюсь, что с каждым годом наш сад будет прирастать деревьями и из других регионов", - поделился планами на будущее Максим Киркор.-0-

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