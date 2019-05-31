Студенты Витебского медуниверситета отправятся в велопоход по местам военных сражений

31 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Студенты Витебского государственного медицинского университета 31 мая - 1 июня совершат велосипедный поход по местам ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в вузе.

На площади Победы у вечного огня сегодня состоится торжественная отправка студентов в велосипедный поход, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут пройдет по территории Витебского и Бешенковичского районов протяженностью более 45 км. В каждом населенном пункте участники возложат цветы к памятникам и воинским захоронениям героям Великой Отечественной войны. Остановку на ночлег планируется сделать в деревне Крупенино Бешенковичского района. Здесь организаторы подготовили насыщенную спортивную и культурную программу. Участников ждут волейбольные баталии, мини-футбол, конкурс туристического быта и художественной самодеятельности.

Идея похода возникла более шести лет назад. Его цель - гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи вуза, пропаганда и популяризация велоспорта, туризма, здорового и активного образа жизни.-0-