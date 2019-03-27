Студенты Витебской области примерят на себя образ спасателя-пожарного

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 28 марта пройдет областной этап республиканского конкурса среди студентов пяти вузов по основам безопасности жизнедеятельности, сообщили БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Конкурс "Студенты. Безопасность. Будущее" проводится в Витебской области седьмой год подряд. Его задачи - формирование ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях, популяризация здорового и безопасного образа жизни в студенческой среде.

В состязаниях примут участие команды Витебского государственного медицинского университета, Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова, Витебской академии ветеринарной медицины, Полоцкого госуниверситета и Витебского филиала Международного университета "МИТСО". В состав команд войдут по 10 студентов: 8 основного состава (5 юношей и 3 девушки) и 2 запасных (парень и девушка). Им предстоит проверить физическую подготовку, умение правильно действовать в конкурсе "ЧС техногенного характера", прочувствовав на себе работу, с которой сталкиваются спасатели-пожарные, а также продемонстрировать теоретические знания, видеоролики по тематике безопасности жизнедеятельности, проявить креатив в этапе "Шлягер безопасности".

Соревнования пройдут на базе аварийно-спасательного отряда "Витязь" и ВГУ имени П.М.Машерова.-0-