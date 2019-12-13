Студию для записи историй одиноких пожилых граждан создадут в Гомеле

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле планируют создать писательскую студию, куда будут приглашать одиноких пожилых горожан поделиться своей жизненной историей. Встречи станут частью проекта по социализации людей старшего поколения "ШаноVныя", организованного территориальным центром социального обслуживания населения Центрального района Гомеля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила автор инициативы Елена Богданович.

"Мы хотим вытащить одиноких пожилых людей из их закрытого пространства, предоставить им возможность быть социально активными и дать почувствовать свою значимость. Будем собирать истории "шаноVных" людей и записывать их для будущих поколений", - сказала Елена Богданович.

Гомельчан серебряного возраста будут приглашать в студию на базе территориального центра соцобслуживания Центрального района Гомеля. В компании писателей, психологов, соцработников и, главное, своих ровесников они будут рассказывать истории жизни. Тех, кому сложно передвигаться, в центр подвезут. Итогом совместной работы станет издание сборника рассказов "ШаноVныя истории".

Собрано уже 8 историй. Например, 90-летняя Мария Карповна рассказала о тяжелом военном детстве. "Она помнит, как сожгли деревню Жуки, как тяжело трудились после войны, как случилась авария в Чернобыле, произошел развал Советского Союза. При этом она, как и все наши пожилые участники, говорит: развал Советского Союза и другие тяжелые периоды - мелочи по сравнению с войной", - отметила автор инициативы.

Вторая часть проекта - вовлечение молодежи. Для школьников и студентов подготовят интерактивные занятия на основе историй жизни пожилых людей. По итогам занятий подростки создадут коллажи и открытки для поддержки людей старшего поколения.

"Всего в Центральном районе Гомеля проживают 250 человек, которые находятся на надомном обслуживании. Часто пожилые люди не доверяют посторонним, боятся чужих, поэтому сначала нужно установить контакт с каждым, а потом уже приглашать в центр. Мы уже успели тесно пообщаться с 15 людьми, работу продолжим", - анонсирует Елена Богданович.

В планах - совместные выходы на различные культурные мероприятия в городе и фотовыставка "ШаноVные лица".

Проект "ШаноVныя" стал участником и финалистом крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend.-0-