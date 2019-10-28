Студию стартапов создали в ГрГУ им. Янки Купалы

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы начала работу Студия проектов и стартапов для студентов и сотрудников университета, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе вуза Юрий Романовский.

Одна из основных задач студии - вовлечение студентов и преподавателей в проектную деятельность, создание инновационных идей и их дальнейшее развитие с перспективой реализации.

"В университете уже есть ряд инновационных структур, в том числе Центр трансфера технологий и Научно-технологический парк. Они содействуют возникновению производств, направленных на коммерциализацию разработок ученых и университета. Мы активно выстраиваем систему вовлечения студентов в генерацию новых идей. Многие ведущие мировые компании когда-то были именно университетскими стартапами", - отметил Юрий Романовский.

Работу с проектами в студии можно условно разделить на несколько этапов: генерирование идей, формирование команды, развитие проекта и создание готового продукта.

"Конкурентное преимущество нашего университета - в его многопрофильности. В работе студии участвуют студенты IT-направлений, дизайнеры, экономисты, инженеры, педагоги, психологи, филологи. Они все сильны в своих сферах, а студия дает им возможность дополнить друг друга, научиться работать в команде", - отметил Юрий Романовский. Он подчеркнул, что среди задач - научить студентов и преподавателей грамотно и правильно презентовать, продвигать и продавать свои идеи.

Третий год ГрГУ имени Янки Купалы успешно участвует в реализации проекта "Университет 3.0". Модель предусматривает единство науки, образования и коммерциализации разработок.

"В идеале итогом работы студии мы видим готовый продукт. Нацеливаем студентов к моменту окончания университета иметь работающий бизнес, который позволит открыть свое дело в родном городе или стать новым резидентом в Научно-технологическом парке вуза," - отметил Юрий Романовский.

Присоединиться к студии можно в любой момент, представив свою идею либо став частью одной из команд. К слову, программа предусматривает и встречи с экспертами. Успешные предприниматели из Гродно рассказывают участникам о своем опыте создания бизнеса. В перспективе сотрудничество с ними планируют вывести на новый уровень: предприниматели могли бы стать менторами и помочь запустить тот или иной стартап.

В будущем проект планируют вывести на общегородской или даже областной уровень.-0-