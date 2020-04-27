Студотряд матросов-спасателей ГГУ имени Ф.Скорины приступит к работе с началом купального сезона

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенческий сервисный отряд матросов-спасателей Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины приступит к дежурству в областном центре с началом купального сезона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Студотрядовцы-спасатели будут работать на всех городских пляжах и акваториях. "Отбор матросов-спасателей проводила Гомельская областная организация ОСВОД. Готовность нести службу выразили студенты факультета физической культуры ГГУ имени Ф.Скорины. Юноши уже прошли медицинскую комиссию. Сейчас занимаются специальной подготовкой, сдают зачеты и нормативы. С началом купального сезона отряд приступит к дежурству", - рассказали в университете.

В 2019 году городская организация БРСМ и областной ОСВОД подписали первый в стране договор на организацию студенческого отряда матросов-спасателей. Экспериментальный проект полностью оправдал себя. "Благодаря стараниям студентов было спасено 12 жизней. Ректору университета Сергею Хахомову была передана грамота Белорусского республиканского общества спасания на водах за большой вклад в обеспечение безопасности людей на воде", - отметили в вузе.

Первый секретарь Гомельской городской организации БРСМ Николай Светогор подчеркнул, что сотрудничество с ОСВОД стало хорошим примером продуктивного взаимодействия союза молодежи, университета по формированию мест для временной занятости молодых людей. "В нынешнем сезоне работодатель увеличил квоту рабочих мест для участников студотряда, что говорит о высокой оценке работы студентов", - сказал он.-0-