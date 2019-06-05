Студотрядовцы Витебской области открывают третий трудовой семестр

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Торжественное открытие "Третьего трудового семестра - 2019" состоится в Витебске 6 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Витебского областного штаба студенческих отрядов Виктория Кужелева.

Праздничная церемония пройдет завтра в Витебском областном музее Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева с участием представителей органов власти, ветеранов студотрядовского движения, областного комитета БРСМ. На протяжении дня для командиров, комиссаров, бойцов студенческих отрядов будут организованы мероприятия в Комплексе культурно-массового отдыха им. Советской армии, также запланирован семинар по развитию студотрядовского движения Витебского региона.

"В этом году планируется привлечь к работе молодежь в составе студенческих строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных, медицинских, производственных отрядов. Ребятам предстоит внести свой вклад в строительство, реконструкцию и благоустройство объектов не только Витебской области. Три отряда Полоцкого госунивеситета будут задействованы на Всебелорусской молодежной стройке на Белорусской АЭС. Более 130 студотрядовцев отправятся за рубеж: один отряд поможет в уборке урожая аграриям сельхозпредприятия в Молдове, еще нескольким предстоит поработать на стройобъектах и в детских лагерях в России", - рассказала Виктория Кужелева.

В прошлом году в Витебской области в составе более 260 студенческих отрядов были трудоустроены свыше 5,2 тыс. юношей и девушек.-0-