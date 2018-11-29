Студотряды позволяют получить опыт работы и узнать новые города - мнение

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студотряды дают возможность наработать опыт, познакомиться с новыми людьми и открыть новые страны и города. Такими впечатлениями о завершившемся трудовом семестре с корреспондентом БЕЛТА поделилась студентка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Алина Бородулина.

Сегодня на церемонии награждения победителей областного этапа республиканского конкурса "Трудовой семестр - 2018" девушка получила диплом и кристалл победителя в номинации "Лучший командир студенческого отряда, работавшего за пределами Республики Беларусь". Полтора месяца командир студенческого отряда имени И.И. Щеглова (штаб трудовых дел ГГУ имени Ф. Скорины) вместе с бойцами сервисного направления трудилась во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае. В свободное время успевали путешествовать. "Побывали в Туапсе, Краснодаре, Анапе, Ростове, Геленджике - старались максимально охватить новые горизонты", - рассказывает Алина Бородулина.

Как рассказала второй секретарь обкома ОО БРСМ Юлия Липовская, отряд под командованием Алины Бородулиной - один из четырех (всего 130 бойцов), которые отправились в Россию. Всего же в этом году в Гомельском областном штабе было сформировано около 180 студотрядов различного профиля, в состав которых вошли более 2 тыс. бойцов. Молодые люди были задействованы в строительной сфере, сельском хозяйстве, на производстве, занимались педагогической и экологической деятельностью.

Особое достижение сезона - окончание реконструкции детской областной клинической больницы. В 2016 году по решению облисполкома этот объект был объявлен молодежной стройкой региона. Более 400 бойцов студотрядов и добровольцев трудились здесь на протяжении всего периода строительства нового корпуса.

Сегодня озвучили и результаты областной акции "Молодежный урожай - 2018", проводимой БРСМ совместно с областным отделением Белорусского фонда мира. По ее итогам победителем признан тандем Сергей Корпенко и Андрей Кульманский из ОАО "Тихиничи" Рогачевского района. Также дипломами и премиями отмечены лидеры завершенной уборочной кампании - молодежные экипажи, водители и сельскохозяйственные студенческие отряды.

На сцену Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи поднимались около 40 участников студотрядовского движения. Всего в "Трудовом семестре - 2018" Гомельский обком БРСМ трудоустроил более 7 тыс. юношей и девушек. Около 5 тыс. молодых людей получили рабочее место в индивидуальном порядке.

По словам второго секретаря обкома ОО БРСМ, уже завтра начнется подготовка к семестру 2019 года. Планируется, что в следующем году молодым и амбициозным гомельчанам предложат около 10 тыс. рабочих мест.-0-