Студотряды при "Минскводоканале" украсили 10 объектов столицы художественными граффити

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческие отряды, сформированные при УП "Минскводоканал", в этом трудовом семестре привлекались в том числе к художественной росписи в разных районах столицы, сообщили БЕЛТА на предприятии.

На протяжении 6 лет в УП "Минскводоканал" ежегодно создаются и работают студенческие отряды. Стало хорошей традицией на период летних каникул принимать ребят, не имеющих опыта работы, но с огромным желанием его приобрести. Некоторые из них в дальнейшем трудоустраиваются на предприятие по распределению в качестве молодого специалиста.

"В 2020 году были созданы 4 студотряда численностью 73 человека. Это студенты Минского государственного профессионально-технического колледжа строительства и коммунального хозяйства и студенты филиала БНТУ "Минского государственного архитектурно-строительный колледжа", - отметили на предприятии. - Мы постарались сделать труд ребят не только полезным, но и интересным - студентам филиала БНТУ по профессии "исполнитель художественно-оформительских работ" дали возможность еще и творить. В результате 10 объектов предприятия в разных районах города были оформлены художественной росписью и теперь украшают город".

УП "Минскводоканал" неоднократно награждалось грамотами в организации студотрядовского движения. И в этом году снова было отмечено в номинации "Лучший наниматель". По итогам третьего трудового семестра 2020 года вручена благодарность от администрации Партизанского района Минска за лучшую организацию студенческого движения в 2020 году.-0-