Студотряды в Гродно открывают новый трудовой сезон

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно студенческие отряды открывают новый трудовой сезон. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила командир штаба студенческих отрядов Гродненской городской организации БРСМ Анна Киселевская.

Сегодня к работе приступает строительный отряд имени комсомольца-партизана Михаила Белуша. В его составе учащиеся Гродненского государственного политехнического колледжа, которые будут трудиться на объектах ОАО "Гродненский мясокомбинат". В апреле-мае ребята будут работать в качестве плиточников, штукатуров, бетонщиков и каменщиков.

"Будущая специальность студотрядовцев связана со строительством и во многом схожа с теми работами, что им доведется выполнять в отряде. Учащиеся политехнического колледжа ежегодно трудятся в составе студенческих отрядов. Для многих такая занятость - это не только дополнительный заработок, но и возможность подкрепить теоретические знания практическим опытом, поучаствовать в реализации социально значимых проектов. Поэтому количество желающих попасть в студотряды в колледже каждый год увеличивается", - рассказала Анна Киселевская. Отметили в союзе молодежи и ОАО "Гродненский мясокобинат". Организация не первый год выступает в качестве работодателя. В прошлом году, например, здесь работали отряды производственного, сельскохозяйственного, строительного и сервисного профиля.

Гродненским горкомом БРСМ сейчас ведется активная работа по информированию молодых людей о возможностях трудоустройства в составе студенческих отрядов, в том числе через промопроект "Выбираем студотряд!". Уже подано более 400 заявок.

"География работы гродненских строительных отрядов обширна и разнообразна. В прошлом году они работали на возведении социально значимых объектов: благоустройстве Белорусской атомной электростанция и города Островца, областной стройке - возведении онкодиспансера в Гродно, строительстве инженерных сетей и улиц в новом спальном районе Грандичи, а также на реконструкции бывшего железнодорожного моста через Неман в областном центре, - отметила Анна Киселевская. Она подчеркнула, что в течение трудового сезона бойцы студенческих отрядов смогут проявить себя не только в профессиональной деятельности, но и в творчестве, спорте. Акцент также будет сделан на гражданско-патриотические совместные мероприятия. Среди запланированного на сезон - тимбилдинг "Студотряд - твой шаг в будущее", экскурсии по историческим местам, стройотрядовская терапия "День здоровья: турнир по боулингу" и многое другое.-0-