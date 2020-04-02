Студотряды высаживают деревья на месте лесного пожара под Гродно

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенческие отряды восстанавливают лес на месте пожара в Гродненском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из самых значимых объектов на "Неделе леса" в Гродненском регионе находится неподалеку от агорородка Гожа. Около года назад здесь бушевал масштабный лесной пожар. Сейчас на пострадавших от огня территориях Гожского лесничества трудятся работники лесного хозяйства, студотряды и волонтеры. "Необходимо высадить лес на площади около 100 га. Объемы большие, поэтому возлагаем на молодежь серьезные надежды. Важно, что и сами студотрядовцы подходят к работе ответственно", - отметили в Гродненском лесхозе.
На работах заняты около 80 человек. Это 4 студенческих отряда из Гродненского государственного электротехнического колледжа им. Ивана Счастного и Гродненского государственного профессионально-технического колледжа коммунального хозяйства.
"Когда предложили поучаствовать, мы всей группой согласились. Это интересно, к тому же дает возможность заработать", - рассказали второкурсники Максим Домбровский и Ефим Ванюкевич. По их словам, ничего сложного нет. Один узкой стальной лопатой делает углубление в почве, второй опускает туда саженец. За смену в 3,5 часа успевают посадить до 700 будущих деревьев - сосен и берез. Молодые люди уверены, что этот лес будут посещать частенько. Для них важно, что результаты труда сохранятся на многие годы.
В окрестностях областного центра активнее всего лес высаживают в Гожском, Индурском и Гродненском лесничествах. Все желающие еще могут успеть поучаствовать в восстановлении сгоревшего под Гожей леса.
Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Главная цель - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. Присоединиться к "Неделе леса" может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.-0-
Фото Леонида Щеглова