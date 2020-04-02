Студотряды высаживают деревья на месте лесного пожара под Гродно

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенческие отряды восстанавливают лес на месте пожара в Гродненском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из самых значимых объектов на "Неделе леса" в Гродненском регионе находится неподалеку от агорородка Гожа. Около года назад здесь бушевал масштабный лесной пожар. Сейчас на пострадавших от огня территориях Гожского лесничества трудятся работники лесного хозяйства, студотряды и волонтеры. "Необходимо высадить лес на площади около 100 га. Объемы большие, поэтому возлагаем на молодежь серьезные надежды. Важно, что и сами студотрядовцы подходят к работе ответственно", - отметили в Гродненском лесхозе.

Учащийся УО "Гродненский государственный электротехнический колледж им.И.Счастного" Артем Шкулепа во время акции

На работах заняты около 80 человек. Это 4 студенческих отряда из Гродненского государственного электротехнического колледжа им. Ивана Счастного и Гродненского государственного профессионально-технического колледжа коммунального хозяйства.

"Когда предложили поучаствовать, мы всей группой согласились. Это интересно, к тому же дает возможность заработать", - рассказали второкурсники Максим Домбровский и Ефим Ванюкевич. По их словам, ничего сложного нет. Один узкой стальной лопатой делает углубление в почве, второй опускает туда саженец. За смену в 3,5 часа успевают посадить до 700 будущих деревьев - сосен и берез. Молодые люди уверены, что этот лес будут посещать частенько. Для них важно, что результаты труда сохранятся на многие годы.

Учащийся УО "Гродненский государственный электротехнический колледж им. И.Счастного" Марк Мороз во время акции

В окрестностях областного центра активнее всего лес высаживают в Гожском, Индурском и Гродненском лесничествах. Все желающие еще могут успеть поучаствовать в восстановлении сгоревшего под Гожей леса.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Главная цель - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. Присоединиться к "Неделе леса" может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.-0-

Фото Леонида Щеглова