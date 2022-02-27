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27 февраля 2022, 08:44

Субботин: голосую за процветание и поступательное развитие Беларуси

Александр Субботин
Александр Субботин
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27 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин проголосовал на референдуме в Витебске на участке для голосования №16, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава области пришел на участок к открытию, рассчитывая на небольшое количество избирателей, однако витебчане его уже опередили, и Александру Субботину даже пришлось постоять в очереди. "Неожиданно и приятно, что так получается. Отрадно, что удалось всколыхнуть в людях чувство гражданской сознательности. Лично я на референдуме голосую за - за Беларусь, ее процветание, поступательное развитие и лучшее будущее нашей страны", - сказал председатель облисполкома.

Александр Субботин
Александр Субботин

Глава области также рассказал, что в этот день, 27 февраля, исполняется 220 лет Витебской губернии, и голосование в основной день референдума становится особенно символичным, ведь каждый житель области делает выбор будущего Витебщины, старается для себя и своих детей.

Александр Субботин отметил, что референдум является для людей праздником и очень значимым событием. "Сегодня мы делаем маленький шажок на длинной дороге к светлому будущему страны и области. На многочисленных встречах в трудовых коллективах перед референдумом я не раз говорил, что мы, белорусы, довольно инертные в политическом плане, но как показывает практика и активность избирателей на досрочном голосовании, интерес людей к изменению законодательной базы, к развитию страны увеличился. Люди начинают для себя что-то открывать, у них появляются дельные предложения и идеи. И отрадно, что нам удалось их расшевелить, чтобы они сами, в автономном режиме начинали искать, что нужно сделать, чтобы страну улучшить, разукрасить в яркие цвета", - поделился своими наблюдениями председатель облисполкома.

На участок, который расположен в Витебском государственном музыкальном колледже имени И.И.Соллертинского, с утра шли избиратели, чтобы также оставить свой голос на референдуме. Александр Мехов с супругой Ольгой прибыли вместе, и семейная пара одновременно опустила свои бюллетени в прозрачную урну. "Если ты белорус и любишь Беларусь, то сегодня обязан прийти на референдум. Я голосую за Родину, чтобы у нас была мирная страна. Надеюсь, что в нашей стране останется все стабильно и те социальные гарантии, которые есть у нас, тоже сохранятся", - высказал свое мнение витебчанин.

Побывали на участке и наблюдатели от СНГ. "Мы сегодня будем присутствовать на нескольких участках для голосования, вчера побывали в Полоцке. Хочу отметить, что нам есть что взять на вооружение. Например, организация голосования для людей с ограниченными возможностями. Для инвалидов есть специальные низкие столы для удобства. А для людей с ослабленным зрением предусмотрены и крупный шрифт, и увеличительные стекла, чтобы они могли проставить знак на бюллетенях", - поделился председатель комиссии Псковской области Игорь Сопов.

На участке для голосования №16 зарегистрировано более 1,3 тыс. человек, и к концу 26 февраля явка составила почти 45%. "Люди очень переживают за страну. Они голосуют за мир, стабильность, светлое будущее. Активность проявляют все поколения - и молодежь, и пенсионеры, и средняя возрастная группа", - рассказала журналистам председатель участковой комиссии Наталья Кошелева.-0-

Фото Александра Хитрова

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Теги
Витебск референдум Субботин
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